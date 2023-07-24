Opel'in her modeline elektrikli seçeneği geliyor

Yayınlanma: 24.07.2023 - 16:44

Güncelleme: 24.07.2023 - 16:44

Alman otomobil üreticisi Opel, elektrikliye geçişte planlamalarını açıkladı. Bu kapsamda marka, 2024 yılından itibaren tüm modellerinde elektrikli bir versiyon sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Crossland modelini elektrikli bir versiyonla tanıtacak olan marka; tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen yakıt hücresi çözümlerine yakında 48V hibritleri de dahil etmeyi planlıyor. Opel, Avrupa’da tamamen elektrikli araçlar sunmayı ise 2028 yılında hayata geçirmeyi hedefliyor.

Elektrikli otomobillere geçiş sürecindeki çalışmalarına hız veren Opel, elektriklenme hareketini tüm ürün gamına yaymak istiyor. Marka kısa bir süre önce “Şimşek” logosunu da elektriklendirdi.

CROSSLAND İLE İLK ADIM ATILIYOR

Opel’in bu yeni hamlesindeki ilk adım, 2024’te yeni nesli tanıtılacak olan, markanın B-SUV segmentindeki temsilcisi Crossland olacak. Yüzde 100 elektrikli yeni Crossland modeli ile Opel, tamamen elektrikli bir marka olma yolunda adım daha atmış olacak.

Konu hakkında bilgi veren Opel CEO’su Florian Huettl şöyle konuştu:

“Bir taraftan yeni Crossland ile elektrikli sürüş keyfini tüm ürün gamımızda sunarken, diğer taraftan müşterilerimize, modellerimizin her birinde emisyonsuz ulaşım seçeneği sunacağız.”