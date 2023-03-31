Ormandan toplanan mantarın kilosu 500 liraya satılıyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:00

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzu göbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

Köylerdeki yurttaşların gelir kaynağı olan kuzu göbeğinin kilosu, market ve semt pazarlarında 500 liraya satılıyor.

Doğal ortamda yetişen mantar, bolca antioksidan madde barındırması ve protein, B1, B2 ve C vitamini açısından da zengin olması sebebiyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Pekçok gurme ve şef tarafından tercih edilen kuzugöbeği, Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türüdür. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunur. Özellikle orman yangınlarından sonra sıkça rastlanır. Genelde bahar aylarında ortaya çıkan mantar, üreticileri için ciddi ekonomik değere sahiptir.