Örtü altındaki erik hasadı mayıs ayına kadar devam edecek

Türkiye’nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında erik hasadı devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:00
Örtü altındaki erik hasadı mayıs ayına kadar devam edecek
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Mersin’in iklim özellikleri sayesinde başta çilek, karadut, kavun, muz ve domates olmak üzere çok sayıda meyve ve sebzenin her dönem yetiştirildiği ilçede, örtü altındaki bahçelerde erik hasadı yapılıyor.

Silifke’de 15 bin dönümlük alanda erik bahçelerinden her yıl ortalama 15-20 bin ton civarında rekolte alınıyor. Örtü altındaki bahçelerden de turfanda 250-300 ton aralığında erik hasadı yapılıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen erikler, örtü altlarında toplanarak, boylarına göre sandıklara yerleştirilip hale gönderildi.

Türkiye’nin açık alanda eriğin ilk çıkarıldığı yerlerden olan Silifke’de örtü altı dahil hasat sezonunun 45 gün sürmesi bekleniyor. Ürünlerin bir kısmı ihracata gönderilirken, bu yıl özellikle Katar ve Dubai gibi ülkelerden çok fazla talebin olduğu belirtildi.

"MAYIS AYINA KADAR DEVAM EDECEK"

Bölgede yaklaşık 15 bin dönüm erik bahçesi olduğunu, buradan 15-20 bin ton rekolte beklediklerini belirten üretici tüccar Ayhan Eski, “Örtü altında Mart ayında başlayan erik hasadımız Mayıs ayına kadar devam edecek. Dönümünden seralarda bir tona yakın ürün alabiliyoruz” dedi.


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