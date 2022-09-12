Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Trabzon'a turist akını

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Trabzon'da hava yoluyla kente gelen turist sayısı, 600 bine ulaşırken, turistlerin özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerden olması dikkat çekti. AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, turist sayısının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını beklediğini söyledi.

Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümela Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barından Trabzon'da, yaz sezonu hareketliliği sürüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında rekor kırdıklarını belirten Zorluoğlu, "Şu ana kadar doğrudan uçuşta 300 binin üzerinde yabancı turist geldi. İç hatlarla beraber değerlendirdiğimizde bunun 600 bin kişiyi şu an itibarıyla geçtiğini düşünüyoruz. Bu sayının sezon sonuna kadar 700 binleri aşmasını bekliyoruz" dedi.