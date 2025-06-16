Ortadoğu'daki gerilim altını uçurdu: Rakamlar rekor seviyeye ulaştı!

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Haziran 2025 Pazartesi...

ORTADOĞU GERİLİMİ ALTINDA YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan tansiyon, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken altın fiyatları rekor seviyeye yaklaştı.

Asya piyasalarında altının ons fiyatı yüzde 0,6’ya kadar yükselerek 3440 dolar seviyesini aştı. Bu yükseliş, nisan ayında görülen tarihi zirvenin yaklaşık 50 dolar gerisinde kaldı. Hafta sonu boyunca İsrail ve İran arasında karşılıklı füze ve İHA saldırıları yaşandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU Altının bu güçlü performansında jeopolitik risklerin yanında ekonomik etkenler de rol oynuyor. ABD’nin uyguladığı agresif gümrük tarifeleri, küresel büyüme üzerindeki endişeleri artırarak altına yönelimi hızlandırdı. 2025 yılı boyunca altın yüzde 30’dan fazla değerlendi. Bu süreçte merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltarak farklı para birimlerine ve değerli metallere yönelmesi de fiyatları destekledi.

Fiyatlar hâlâ rekor seviyeye çok yakın ve jeopolitik durum göz önüne alındığında, herhangi bir gerilim artışı fiyatları daha da yukarı itecektir. Altın son dönemde güvenli liman olarak oldukça iyi performans gösterdi ve görünüşe göre pek çok yatırımcı uzun vadeli olarak ABD tahvillerinden çıkıp altına yöneliyor” ifadelerini kullandı. Guardian Gold Australia analisti John Feeney, “” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINA İLGİYİ ARTIRIYOR Geçtiğimiz cuma günü altın yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, ABD'den gelen zayıf enflasyon ve istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini güçlendirmesiyle gerçekleşti. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

GÜNCEL ONS VE DEĞERLİ METAL FİYATLARI Pazartesi sabahı itibarıyla spot altın Singapur saatiyle 09:14'te yüzde 0,3 artarak 3441,35 dolara ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0,8 gerilemişti; bu hafta ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Gümüşte hafif bir düşüş görülürken, platin ve paladyum fiyatları yükseliş eğilimindeydi.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 354 TL

4 bin 354 TL Çeyrek altın: 7 bin 216 TL

7 bin 216 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 731 TL

28 bin 731 TL Ons altın: 3 bin 431 dolar