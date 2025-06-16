Ortadoğu'daki gerilim altını uçurdu: Rakamlar rekor seviyeye ulaştı!

ORTADOĞU GERİLİMİ ALTINDA YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI
Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan tansiyon, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırırken altın fiyatları rekor seviyeye yaklaştı.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU
Altının bu güçlü performansında jeopolitik risklerin yanında ekonomik etkenler de rol oynuyor. ABD’nin uyguladığı agresif gümrük tarifeleri, küresel büyüme üzerindeki endişeleri artırarak altına yönelimi hızlandırdı. 2025 yılı boyunca altın yüzde 30’dan fazla değerlendi. Bu süreçte merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltarak farklı para birimlerine ve değerli metallere yönelmesi de fiyatları destekledi.
DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINA İLGİYİ ARTIRIYOR
Geçtiğimiz cuma günü altın yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, ABD'den gelen zayıf enflasyon ve istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini güçlendirmesiyle gerçekleşti. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.
GÜNCEL ONS VE DEĞERLİ METAL FİYATLARI
Pazartesi sabahı itibarıyla spot altın Singapur saatiyle 09:14'te yüzde 0,3 artarak 3441,35 dolara ulaştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi geçen hafta yüzde 0,8 gerilemişti; bu hafta ise yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Gümüşte hafif bir düşüş görülürken, platin ve paladyum fiyatları yükseliş eğilimindeydi.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 354 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 216 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 731 TL
- Ons altın: 3 bin 431 dolar
- Yarım altın: 14 bin 431 TL
- Tam altın: 28 bin 614 TL
- Gremse altın: 71 bin 753 TL