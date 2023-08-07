OSİAD: İşletmeler kredi alamıyor, ödemeler aksıyor

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:01

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:03

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, işletmelerin yaklaşık bir yıldır krediye erişimde sıkıntı çektiklerini dile getirdi. “Çeklerde erteleme, vade ve ödemelerde sarkmalar başladı. Kredi yoksa çalışma barışı da olmuyor” dedi.

Ekinci, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların büyüdüğünü, çeklerde erteleme, vadelerde ve ödemelerde sarkmalar yaşandığını belirterek “Çalışma barışı bozuluyor” dedi. Ekinci, enflasyon muhasebesinin mutlaka yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

"KREDİ SÜREÇLERİNDEKİ SORUN YÜZDE 95'E ÇIKTI"



İş dünyasının finansman bulmakta yaşadığı zorlukların arttığını, TÜRKONFED anketine göre finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşadığını belirtenlerin oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 85 iken, ikinci çeyrekte yüzde 95’e yükseldiğini belirten OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, kredi temin edemeyen işletmelerin risklerinin arttığına dikkat çekti.

Orta ve büyük ölçekli işletmelere (KOBİ) geçen yılın ağustos ayından beri bankaların para vermediğini, bu durumun sanayi işletmelerinin yanısıra, malzeme satıcıları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ile birlikte düşünüldüğünde çarpan etkisi nedeniyle geniş bir kesimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Ekinci, “Son 5-6 yıldır çek ertelemesi pek yoktu. Ancak kredi temin etmek giderek zorlaştığı için firmalar ciddi sıkıntılar içine girdi. Mevcut durumda çeklerde erteleme, vadelerde ve ödemelerde sarkmalar arttı. İster istemez çalışma barışı bozulmaya, tatsızlıklar çıkmaya başladı. Nitekim, bizim piyasa gözlemlerimizi veriler de doğruluyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, Haziran ayında karşılıksız çek adedi 7 bin 153 adet seviyesinde bulunurken, temmuz ayında bu rakam yüzde 116,2 oranında artarak 15 bin 153 adede çıktı” dedi.

"ENFLASYON MUHASEBESI YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ"

Ekinci, enflasyon muhasebesinin mutlaka yürürlüğe girmesi gerektiğine de dikkat çekti. İki yıl üst üste çift haneli enflasyon çıktığı zaman enflasyon muhasebesinin yürürlüğe girmek zorunda olduğunu ifade eden Ekinci, “Enflasyon muhasebesi geçen yıl yürürlüğe girecekti ertelendi. İşletme sahipleri, enflasyondan dolayı kağıt üzerinde kâr elde etmiş gözüküyor ama gerçek öyle değil.

Kağıt üzerinde alış ve satış arasındaki fark kâra yansıdığı için hak etmediği bir vergilendirme ile karşı karşıya. Gerçek anlamda enflasyon kârının vergisini ödeyen birinin yaşama şansı maksimum 5 yıl. Enflasyon muhasebesindeki gecikmeler, kayıt dışılığı artırır” diye konuştu.