Yurttaş çaresiz... Kart ve kredi borcu katlandı!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) bünyesindeki Fintürk’ün Haziran 2023 sonu itibarıyla açıkladığı veriler, Türkiye genelinde özellikle son üç ayda bireysel kredi kartı kullanımındaki hızlanmayı gösterirken şehir bazındaki dikkat çekici gelişmeleri de ortaya çıkardı. Bu açıdan deprem bölgesindeki 11 kentin durumu ayrıca dikkat çekti.

ELAZIĞLI AZ KULLANDI: Bireysel kredi kartı hacmi, Mart 2023’e kıyasla yüzde 37.6, Haziran 2022’ye kıyasla yüzde 178.7 artışla 793.8 milyar liraya ulaştı. Bu tür borçların oransal en çok arttığı kent ise Mart 2023’e göre yüzde 51, Haziran 2022’ye göre yüzde 280.5 artışla 4.6 milyar liraya ulaşan Osmaniye. En az artış ise son 3 ayda yüzde 31.4, yıllıkta yüzde 198.1 ile 3.9 milyar liraya ulaşan Elazığ. Deprem bölgesindeki 11 kentte ise son 3 ayda yüzde 40.6, yıllıkta yüzde 223.4 artışla 104.3 milyar liralık kart borcu oluştu.





Bireysel kredi kartı hacmi, Mart 2023’e kıyasla yüzde 37.6, Haziran 2022’ye kıyasla yüzde 178.7 artışla 793.8 milyar liraya ulaştı. Bu tür borçların oransal en çok arttığı kent ise Mart 2023’e göre yüzde 51, Haziran 2022’ye göre yüzde 280.5 artışla 4.6 milyar liraya ulaşan Osmaniye. En az artış ise son 3 ayda yüzde 31.4, yıllıkta yüzde 198.1 ile 3.9 milyar liraya ulaşan Elazığ. Deprem bölgesindeki 11 kentte ise son 3 ayda yüzde 40.6, yıllıkta yüzde 223.4 artışla 104.3 milyar liralık kart borcu oluştu. İHTİYAÇ ADIYAMAN’DA: Kredi kartlarından sonra en yüksek borcun biriktiği ihtiyaç (diğer tüketici) kredileri 3 ayda yüzde 7.3, yıllıkta yüzde 49.4 artışla 749.5 milyar liraya yükseldi. İlk sıradaki kent ise 3 ayda yüzde 22.1, yıllıkta yüzde 72.4 artışla 3.3 milyar lira borçlanan Adıyaman oldu. Son sırada 3 aylık yüzde 0.4, yıllıkta yüzde 34.1 artış ve 2.3 milyar lirayla Şırnak var.

