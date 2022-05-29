ÖSYM darphane gibi çalışıyor: 5 yılda 3.3 milyar TL

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:01

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/ Eğitim Bilimleri Oturumu ücreti 115 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 80 TL, ÖABT için ücret 115 TL olarak belirlendi. 4 oturuma girecek bir memur adayı 460 lira ödeyecek. Adaylar sınav ücretlerine tepki gösterirken, ÖSYM adeta para basıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 2021 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavları (TYT-AYT-YDT), KPSS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Kurum Sınavlarının aralarında olduğu 50'ye yakın sınav ile e-sınavlar için adaylar-dan alınan sınav ücretleri ÖSYM'nin kurumsal raporlarında yer aldı.

5 YILDA 3.3 MİLYAR TL

Buna göre ÖSYM, 2017 yılında sınavlardan 525 milyon 768 bin TL, 2018 yılında 622 milyon TL, 2019 yılında 546 milyon 26 bin TL, 2020 yılında 860 milyon 512 bin TL, 2021 yılında ise 767 mil-yon 630 bin TL gelir elde etti. ÖSYM'nin son beş yılda sınavlardan elde ettiği gelir 3 milyar 322 milyon TL'ye ulaştı.

8.7 MİLYON KİŞİ SINAVLARA GİRDİ

2020 yılında sınava başvuran aday sayısı 10 milyon 698 bin 552 olarak açıklanırken, 2021'de sınavla-ra katılım azaldı ve 8 milyon 763 bin 532 kişiye düştü. ÖSYM'nin personel giderleri, SGK primleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler giderleri; sınavlardan gelen gelirden karşılanıyor. ÖSYM'nin 2021 yılı geliri 767 milyon 630 bin 225 TL olurken, gideri ise 776 milyon 223 bin 551 TL oldu. ÖSYM aradaki yakla-şık 8.6 milyon TL'lik olumsuz farkın oluşma nedenini, covid-19 nedeniyle salonlara seyrek öğrenci alınması, nakliye ve sağlık gereçleri için yapılan harcamalara bağladı.