ÖSYM son üç yılın sınav sorularını erişime açtı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün son üç yılın sınav sorularını erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdikleri sınavların sorularının erişime açıldığını bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz sınavların soruları, 'http://osym.gov.tr' adresimizde 'geçmiş yıllardaki sorular' sekmesinde erişime açılmıştır. Böylelikle 2022 yılına kadar olan sınavlarımızın tüm sorularını kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktayız."
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