Otobüs biletlerinde taksit dönemi: Öğrenciler isyanda!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:40

Çeşitli nedenlerden dolayı bilet fiyatlarına zam yapan otobüs firmalarının bazıları ödeme yöntemlerini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Mesafeyle doğru orantılı artan bilet fiyatları, 500 liraya kadar yükselebiliyor. Bu meblağı ödemekte güçlük çeken yurttaşlar için taksitlendirme sistemi gündemde. Yurttaşlara göre uygulama öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir’den memleketine gidecek öğrenciler için iyi olacağı düşünülüyor. Henüz çok yeni olan sistemi bazı firmalar müşterilerinin hizmetine sundu. Anlaşmalı bankalarla firmanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemeler bazı vatandaşlarca olumlu karşılanarak talep gördü.

Taksitli bilet satışı konusunda görüş bildiren öğrenci Hasip Demirhindi, ailesinden aldığı destek ile hayatını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Taksitli bilet satışı işe yarayabilir ama sonuçta bu da bir çözüm değil. Ailemizden aldığımız destek ile geçiniyoruz. O yüzden maddi olarak kalıcı çözüm değil. Hatta bazı firmalar son zamlardan sonra gidiş-dönüş bileti kesmemeye başlamış. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor, o yüzen kalıcı bir çözüm olacağını sanmıyorum” diye konuştu.

“İŞE YARAMAZ VE GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM”

Bir diğer üniversite öğrencisi olan Semra Tarhan ise, böyle bir uygulamadan yararlanmak istediğini belirtti. Eskişehir’den memleketi Mardin’e yolculuk edeceğini dile getiren Tarhan, “Bence işe yaramaz ve geçici bir çözüm olur. Daha sonra firmalar yine kendi bildiğini, kendi çıkarları doğrultusunda ne gerekirse onu yaparlar. Biz halkta yine mağdur oluruz. Ben şuan Mardin’e gidiyorum. Böyle bir imkân olsa tabii ki yararlanırdım. Öğrenciyim sonuçta paraya ihtiyacımız oluyor. 550 lira bir öğrenci olarak çok fazla” ifadelerine yer verdi.