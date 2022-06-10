Otobüs firmaları kontak kapatabilir

10 Haziran 2022 Cuma, 13:03

Her geçen gün artan akaryakıt maliyetleri otobüsçüleri zararına taşımacılığa itiyor. Tüm Otobüsçüler Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, artan akaryakıt maliyetleri ve düşen yolcu kapasitesi nedeniyle yüzde 25-30 zararına yolcu taşıdıklarını söyledi. Yıldırım, “Maliyetler o kadar arttı ki sektörün yüzde 35-40’ı kontak kapatmak yani batmak üzere" diye konuştu. BloombergHT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre; 2022 yılının başından itibaren benzin fiyatlarında 10 TL’nin üzerinde artış yaşandı. Son 7 ayda uygulanan akaryakıt zamları yüzde 200’ü aşarken, mazot fiyatlarında senelik zam oranı yüzde 286 seviyesine çıktı.

7 Haziran Salı gece yarısından itibaren (8 Haziran) motorinin litre fiyatı 1 lira 92 kuruş daha zamlandı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükseldi.

“YÜZDE 25 ZAM TALEBİMİZ ONAYLANMIYOR, ZARARDAYIZ”

Otobüs sektörünün yüzde 60 oranında daraldığını söyleyen, Tüm Otobüsçüler Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, pandemi bitmesine rağmen yolcu kapasitelerinin yüzde 20, sefer sayılarının ise yüzde 50 oranında düştüğünü söylüyor.

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının sektörü temsilcilerinin zam talebini onaylamadıklarını söyleyen Yıldırım, “Bakanlık ile görüştük ancak sektörün istediği yüzde 25 zammı onaylamıyorlar. Bu oranı reddedip arkadan da denetimler yapıp cezalar kesiyorlar. Kısır bir döngüye girdik” açıklamalarında bulundu.

Düşen yolcu sayısı, artan otoyol ücretleri, akaryakıt zamları derken sektördeki firmaların batmak üzere olduğunu söyleyen Mustafa Yıldırım, “Öyle eylem yapalım kontak kapatalım gibi bir şansımız yok ama maliyetler o kadar arttı ki sektörün yüzde 35-40’ı kontak kapatmak yani batmak üzere. Son 5 ayda 45 milyon yolcu taşıdık. Bu oran pandemi olmasına rağmen geçen yıl 55 milyon civarındaydı” dedi.

“YILLIK 1 MİLYAR TL’Yİ ÇÖPE ATIYORUZ”

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmek zorunda kaldıkları için her geçişte 40-50 litre fazla akaryakıt harcadıklarını söyleyen Yıldırım, bu oranın yıllık yaklaşık 1 milyar TL’ye denk geldiğini ve boşu boşuna harcanmış bir maliyet olduğunu söyledi.

Mustafa Yıldırım sözlerine şöyle devam etti; "Her geçişte 42 litre yaksak gidiş dönüş maliyeti araç başı 1,200 TL oluyor. Bu rakam ayda 60-65 bin TL. Yıllık 35 bin ton akaryakıt sadece bu yüzden boşa gidiyor. Yıllık 1 milyar TL’yi otobüs sektörü çöpe atıyoruz" dedi.

“KÖPRÜLERE YÜZDE 50 İNDİRİM, AKARYAKITTA ÖTV İADESİ İSTİYORUZ”

Devletin havayollarını ve demiryolu maliyetlerini sübvanse ettiğini söyleyen yıldırım ÖTV’den ve köprü geçiş ücretlerinden devlet desteği beklediklerini söyledi. Yıldırım, “Bize otoyol ve köprülerde yüzde 50 indirim, akaryakıtta ise ÖTV iadesi yapsınlar. En azından ÖTV’nin yüzde 20’sini iade etsinler.” İfadelerini kullandı.

OTOBÜS BİLETLERİ VE UÇAK BİLETLERİ ARASINDAKİ FİYAT FARKI NE?

1 yolcu İstanbul Otogar/Ankara; 300 TL

1 yolcu İstanbul Havalimanı/Ankara seyahat bedeli 500 TL’den başlıyor

1 yolcu İstanbul Otogar/İzmir; 350 TL-400’den başlıyor

1 yolcu İstanbul Havalimanı/İzmir 650 TL’den başlıyor

1 yolcu İstanbul Otogar/Bodrum 550 TL’den başlıyor

1 yolcu İstanbul Havalimanı/ Bodrum 800TL’den başlıyor

1 yolcu İstanbul Otogar/Antalya 460TL’den başlıyor

1 yolcu İstanbul Havalimanı/Antalya 1,900TL’den başlıyor



