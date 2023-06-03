Otomobil, altın ve dövizden daha çok kazandırdı
Bir yatırım aracına dönen otomobil, son bir buçuk yılda altın ve dövizden oransal olarak daha fazla değer kazandı.
Enflasyonun altında kalan faiz getirisi nedeniyle yurttaşlar birikimlerini korumak için otomobil alımına da yöneliyor.
Bir yatırım aracı haline gelen otomobiller, seçimden sonra da yatırımcı aracı olarak tercih edilmeye devam ediyor.
Ekonomim’den Aysel Yücel’e konuşan VavaCars’ın Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yurttaşların ‘döviz ve altından daha çok kazançlı’ gördükleri otomobile yatırım yapmaya devam ettiğini dile getirdi.
Gözelekli’ye göre çip krizi nedeniyle sıfır araçların zor bulunması, bu araçlar için liste fiyatının üzerinde bedeller istenmesi ve enflasyonun yükselmesi, yurttaşları ikinci ele yönlendirdi. İkinci el otomobillerin iki kat değerlendiğini belirten Gözelekli, ‘ikinci el araç alıcılarının döviz ve altını tercih edenlere oranla daha kazançlı olduğu söylemlerinin’ yoğunlaştığını dile getirirken fiyat artışının devam edeceğini dile getirdi.
Ocak 2022’de alınan ikinci el bir otomobil Mayıs 2023’e kadar ortalama yüzde 87 değer kazandı. Investing.com sitesine göre bu oran altında yüzde 58, dövizde yüzde 43. Yani otomobil, oransal olarak altın ve dövizden daha fazla değerlendi.
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