Dolar/TL ve piyasa yeni kabineyi '21'de bekliyor

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

Ekonomi yönetimi açısından, hafta başından bu yana spekülatif düzeyde devam eden tartışmalarda Mehmet Şimşek adı öne çıkıyor. AKP iktidarında bir dönem Maliye Bakanlığı yapan, ancak “politik anlayışın değişmesi”yle ekonomi yönetiminden hızla uzaklaştırılan Şimşek’in hem geri dönüşü hem bunun ne anlama geleceği ise henüz ortaya çıkmış değil. Yine de bu durum mali piyasalarda, özellikle Borsa İstanbul (BİST) olumlu bir hava estirmiş durumda. Dolardaki yükseliş ise “kontrollü serbest bırakma”dan “yapacak bir şeyleri kalmadı” şeklindeki bir dizi yoruma yol açıyor.

Bu ortamda dolar/TL, dün sabah güne 21’e yakın seviyelerden başladı. Zaman zaman ve anlık işlemde bu seviyeyi geçen (21.06) dolar/TL günü de 20.90 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL hafta 20.05’te başlamıştı.

KKM’LİYE YÜZDE 10

Öte yandan Merkez Bankası, kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için günde altı kez açıkladığı dolar kurunu dün 20.8896 liraya kadar yükseltti. Buna göre 2 Mart’ta açılmış bir üç aylık KKM hesabında bugüne kadar yüzde 10.5 kur farklı oluştu. Bilindiği gibi TL’den dönüşen bu tür hesaplarda yıllık faiz genelde yüzde 11.5. Borsa İstanbul 100 Endeksi ise 5 bin 51 ile 5 bin 147 puan arasında hareket ederken günü yüzde 3.13 artışla kapattı. Haftalık artış ise yüzde 11.7 oldu.