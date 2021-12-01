Otomobil devi Renault, Türkiye'de yeni bir şirket kuracak

01 Aralık 2021 Çarşamba, 10:58

Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni mobilite olarak nitelenen iş alanlarında faaliyet göstermek üzere Türkiye'de tamamı kendisine ait olan yeni bir şirket kuracak.

Yayımlanan bültene göre Renault, Renault Group Otomotiv AŞ (RGO) adlı şirket üzerinden Türkiye için oluşturduğu "Yeni atılım" stratejisini hayata geçirecek.

Renault Group, Ocak ayında elektrikli araç ve yeni teknolojiler çevresinde kurduğu yeni iş planını kamuya tanıtmıştı. Bültende yer alan bilgiye göre, Türkiye için "yeni atılım" stratejisi de bu plan kapsamında oluşturuldu.

Bu strateji çerçevesinde, Renault kapsamlı yatırım planıyla Türkiye'de üretim ve sanayi varlığını güçlendirecek ve elektrikli araç ekosisteminin gelişimine etkin katkı verecek. Ayrıca Oyak Grubu başta olmak üzere diğer şirketlerle geliştirilecek projelerde rol oynayacak.

Bültene göre Oyak-Renault fabrikasındaki üretim ve MAIS tarafından yapılan Renault ve Dacia marka araçların satışları devam edecek. Bültende "Renault Group... Oyak Grubu ile köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altını çizdi" denildi.

Yeni kurulacak şirketin yöneticiliğine Hakan Doğu atandı.