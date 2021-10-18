Otomobil fiyatlarına zam kapıda! Sektör temsilcileri zam oranını açıkladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 08:26

Çip krizi nedeniyle zor günler geçiren otomobil pazarına bir darbe de döviz kurundaki büyük artıştan geldi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla markalar, kasım ayında otomobillere yüzde 3 ila yüzde 5 arasında zam yapmaya hazırlanıyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; zam oranının Ocak 2022’ye kadar kademli olarak yüzde 12’ye çıkabileceği söyleniyor.

Diğer yandan, kur nedeniyle yapılacak bu güncelleme, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek.

Sektör temsilcileri, çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceğini dile getiriyor. Sıfır araçlarda yaşanan bu gelişmelerin son aylarda düşüşe geçen ikinci el pazarını hareketlendirmesi bekleniyor.

"ARTIŞ KAÇINILMAZ"

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Genel Koordinatörü Dr.Hayri Erce, ister ithalatçı ister yerli üretici olsun, vergi ve faizlerin yanı sıra sektörü en olumsuz etkileyen parametrelerden birinin döviz kuru olduğunu vurgulayarak, “Markalar kur artışını hemen birebir yansıtmıyorlar. Ancak ay sonu geldiğinde, kurdaki yükselişle artan maliyetler katlanılamaz seviyeye geldiğinde, zam da kaçınılmaz oluyor. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde, markalar o günkü stratejisi, stoğu ve pazar payı hedefine bağlı olarak farklı oranlarda fiyatları güncelliyor” diye konuştu.