Otomobil piyasasında şaşırtan durum: İkinci el araç fiyatı sıfırdan pahalı!

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan dengesizlik dikkat çekmeye devam ediyor. Sıfır kilometre araçlarla ikinci el otomobiller arasında oluşan fiyat farkı, piyasanın geldiği noktayı gözler önüne serdi. Sosyal medyada gündem olan bir paylaşımda, bir yurttaş, internette 1 milyon 360 bin liraya satılan ikinci el aracın aynısını, yetkili bayiden 1 milyon 240 bin liraya satın aldığını aktardı.

Aynı model ve donanıma sahip sıfır kilometre aracın, ikinci elinden daha uygun fiyata satılması tüketicilerde şaşkınlık yarattı. Yurttaş, “aynı aracı hem sıfır kilometre hem de daha ucuza” alma şansı buldu. Bayi fiyatının 1 milyon 300 bin lira olduğu aracın ikinci el ilanında 1 milyon 360 bin liradan satışa çıkarıldığı görüldü.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA FİYATLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Vergi yükü, artan faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle sıfır araçlara ulaşmakta zorlanan yurttaşlar ikinci el otomobillere yöneliyor. Bu talep artışı, ikinci el piyasasında fiyatların hızla yükselmesine neden oluyor.

ÖTV ARTIŞI TALEBİ DAHA DA ARTIRABİLİR

1 Ağustos’ta yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ardından ikinci el araçlara olan ilginin daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, otomobil satın almayı düşünen tüketicilere hem sıfır hem de ikinci el fiyatlarını detaylı şekilde karşılaştırmaları gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, acele karar verilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyorlar.