Otomobil ve hafif ticari araçta satışlar ilk altı ayda yüzde 9.3 azaldı
Otomotiv Distrübütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomotiv pazarında satışlar ilk altı ayda yüzde 9.3, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 azaldı. Satışlar haziran ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 80 bin 652 adet oldu.
ODD, ocak-haziran dönemi ve haziran ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 azalarak 357 bin 904 adet olarak belirlendi.
Raporun detayları şöyle:
İÇ PAZAR BÜYÜMELİ
- Otomobil satışları, ilk altı ayda geçen yıla göre yüzde 10.3 oranında azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.6 azalarak 79 bin 622 adet oldu.
- Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5.5 azalarak 16 bin 518 adet oldu.
ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektörde yeni yatırımlar için iç pazarın büyümesi ve cazip yatırım imkanları sunulması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:
“Her şey normal seyrinde gitseydi 1.2 milyonluk bir iç pazarı konuşacakken, 800 binleri konuşuyoruz. Bu iç pazarı büyütme isteğimizi, bazen ‘çok araç satmak istiyorsunuz’ diye yorumluyorlar. Türkiye’nin sanayi hamlesi yapmak için önemli bir fırsat var. Her ülke kendi açısından rekabet avantajı yaratabileceği endüstrilerin bayraktarlığını yapıyor. Biz üretim üssü olmaya aday bir ülkeyiz. Biz otomotivi stratejik ve gerçekten pamuklara sarıp korumamız gereken bir endüstri kolu olarak kabul etmeliyiz”
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