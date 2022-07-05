Otomobil ve hafif ticari araçta satışlar ilk altı ayda yüzde 9.3 azaldı

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

ODD, ocak-haziran dönemi ve haziran ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu’nu yayımladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 azalarak 357 bin 904 adet olarak belirlendi.

Raporun detayları şöyle:

İÇ PAZAR BÜYÜMELİ

Otomobil satışları, ilk altı ayda geçen yıla göre yüzde 10.3 oranında azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5.6 azalarak 79 bin 622 adet oldu.

Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5.5 azalarak 16 bin 518 adet oldu.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektörde yeni yatırımlar için iç pazarın büyümesi ve cazip yatırım imkanları sunulması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Her şey normal seyrinde gitseydi 1.2 milyonluk bir iç pazarı konuşacakken, 800 binleri konuşuyoruz. Bu iç pazarı büyütme isteğimizi, bazen ‘çok araç satmak istiyorsunuz’ diye yorumluyorlar. Türkiye’nin sanayi hamlesi yapmak için önemli bir fırsat var. Her ülke kendi açısından rekabet avantajı yaratabileceği endüstrilerin bayraktarlığını yapıyor. Biz üretim üssü olmaya aday bir ülkeyiz. Biz otomotivi stratejik ve gerçekten pamuklara sarıp korumamız gereken bir endüstri kolu olarak kabul etmeliyiz”