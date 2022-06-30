Otomotivde “Şarj ve Batarya Teknolojileri” temalı projelere 500 bin TL ödül

30 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu: “OİB olarak otomotiv sektöründeki büyük değişimi ve yepyeni fırsatları girişimcilerimizle yakalamayı, dünya pazarından aldığımız payı artırmayı, mobilite dönüşümünde yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun için start uplara ihtiyacımız var. OİB olarak OGTY’de toplam 500 bin TL, Big Bang Yarışmasında da 1 milyon TL ödül vereceğiz.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olması ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla 25 Ekim tarihinde düzenlenecek olan 11. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) için tanıtım toplantısı yapıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği OGTY, bu yıl “Şarj ve Batarya Teknolojileri” teması ile Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Otomotiv endüstrisinden yerli-yabancı çok sayıda profesyoneli, girişimciyi ve öğrenciyi buluşturan ve geleceğin otomotiv trendleri ile mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışmanın tanıtım toplantısına, OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ve İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz katıldı. Başvuruların 26 Ağustos tarihine kadar süreceği OGTY’ye 18 yaşını dolduran proje sahipleri katılabiliyor.

OTOMOTİV GİRİŞİMCİLERİ İLE MOBİLİTEDE YERİMİZ SAĞLAMLAŞACAK

OGTY’nin tanıtım toplantısında konuşan OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, “OİB olarak otomotiv sektöründeki büyük değişimi ve yepyeni fırsatları girişimcilerimizle yakalamayı, dünya pazarından aldığımız payı artırmayı, mobilite dönüşümünde yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun için start uplara ihtiyacımız var. Çünkü artık otomotiv firmaları, kendilerine yeni çözüm getiren, 0 karbon çıktısı hedefleyen, data yaratan ve birbiriyle bağlantılı teknoloji şirketleriyle kendini tanımlıyor. İçten yanmalı motorların dönemi artık kapanıyor. Dönem artık kameraların, bataryaların, radarların, sensörlerin devri. Dünyadaki dönüşümde otomotiv devleriyle henüz ara açılmamışken, bu değişimden güçlü bir pay almak istiyoruz. Genç girişimcilerin, start upların bakış açısı, Z kuşağının beklentilerini karşılayacak enerjileri bizler için çok kıymetli” dedi.

GEÇEN SÜREDE 2 MİLYON TL ÜZERİNDE NAKİT ÖDÜL SAĞLADIK

OGTY ile şimdiye dek proje sahiplerine verilen destekleri aktaran Ömer Burhanoğlu “Bakanlık desteği ile 11 proje sahibine yurt dışında eğitim hakkı verildi. Toplam 2 milyon TL üzerinde nakit ödül sağladık. Girişimleri daha kurumsal hale getirmek için son 7 yıldır İTÜ Arı Teknokent ile gurur duyduğumuz bir iş birliği yapıyoruz. Dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirilmesine destek oluyor, girişimcileri sanayileşme yolunda birçok fırsattan yararlandırıyoruz. İTÜ BigBang’de yarışmaya hak kazanıyorlar. Bu yıl OİB olarak Big Bang Yarışmasında da 1 milyon TL ödül vereceğiz. İTÜ Çekirdek ile iş birliğimizde göz kamaştırıcı sonuçlara ulaştık. Geçen yedi yılda 255 girişimci İTÜ Çekirdek Erken Kuluçka programına girdi. Bu projelerden %48’i şirketleşti, aldıkları yatırım tutarları 21 milyon doları aştı. Ciroları 26 milyon Euroya ve değerlemeleri de 200 milyon dolar seviyesine ulaştı” dedi.

İTÜ ÇEKİRDEK’TE OİB SAYESİNDE OTOMOTİV KÜMELENMESİ OLUŞTU

İTÜ Arı Teknokent Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Arzu Eryılmaz da dünyada bilinen bir kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek ile 10 yılda 7 bini aşan girişimciye destek olduklarını, projelerin gelişimi için 60 milyon TL’yi aşan kaynak ayırdıklarını ve projelere hammadde desteği, tam donanımlı çalışma ve laboratuvar ortamı gibi ayrıcalıklı hizmetler sağladıklarını aktardı. Aralarında OİB’in de olduğu seçkin kurumlarla iş birliğinde çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Eryılmaz “İTÜ Çekirdek’te yedi yıldır OİB’in özel ihtimamı ile bir otomotiv kümelenmesi ortamı oluştu. Girişimciler bir anlamda “yedikleri önde yemedikleri arkada” bir şekilde OİB tarafından destekleniyor” dedi. Toplantıda, geçmiş yıllarda dereceye giren proje sahipleri de geldikleri noktaya ilişkin bilgiler paylaştı.