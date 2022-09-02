Otomobil ve hafif ticari pazarı ağustosta daraldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17.3 daralarak 48.336 adete indi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, ağustosta otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 17,3 azalarak 48 bin 336 adet olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında otomobil satışları yıllık yüzde 21,3 düştü ve 35 bin 230 adede geriledi
Hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 düşüşle 13 bin 106 adet oldu.
Yılın ilk sekiz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 oranında azalarak 458 bin 446 adet oldu.
Ocak-ağustosta otomobil satışları yüzde 9,4 düşüşle 354 bin 543 adede, hafif ticari ise yüzde 5,2 düşüşle 103 bin 903 adede geriledi.
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!