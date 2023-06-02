Otomobil ve hafif ticari satışları açıklandı: Mayısta rekor geldi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:17

Güncelleme: 02.06.2023 - 16:21

Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 Ocak-Mayıs dönemine ait otomobil satışlarına ilişkin verileri paylaştı. EBS Danışmanlık'ın derleyip otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin gündeme taşıdığı satışlarda Türkiye'de 2023 yılında en çok rağbet gören araçlar ortaya çıktı.

Ekonomide darboğazdan geçen Türkiye'de Türk Lirası'nın günbegün değer kaybetmesi ve bu kaybın süreceğine dair endişelerle yurttaş otomobil bayilerine hücum etmeye bu ay da devam etti. Kredi sorunu ve sıfır aracın zor bulunmasına rağmen otomobil ve hafif ticari araç satışı mayıs ayında 111 bin 356 ile rekor kırdı.

Yerli üretim Fiat Egea, sedan kasa tipi ile en çok satılan model olurken tek başına mayıs ayı içinde satılan araçlar içinde yüzde 10.66 paya sahip oldu. 2'inci sırada Megan sedan ile Renault yer alırken 3. sırada cross versiyonu ile yine Fiat Egea yer aldı. İlk 10 model içinde Fiat, Renault ve Opel'e ait 2'şer modelin olması dikkat çekti.

Tabloyu yorumlayan otomotiv gazetecesi Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabı üzerinden kullandığı şu ifadeler dikkat çekti:

''Fiyatlar uçuyor, kredi yok, vergi yükü zirvede, filoların payı sadece %5'lerde...

Yatırım, ticaret derken resmen kim ne buluyorsa saldırıyor.''