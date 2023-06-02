Elektrikli otomobil satışları açıklandı: Hangi marka kaç araç sattı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:41

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:55

Otomotiv Distribitörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 Ocak-Mayıs dönemine ait otomobil satışlarına ilişkin verileri paylaştı. EBS Danışmanlık'ın derleyip otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin gündeme taşıdığı satışlarda Türkiye'de 2023 yılında en çok rağbet gören elektrikli araçlar ortaya çıktı.

Renault, Zoe modeliyle listede zirvenin sahibi olurken, Togg ise yüzde 4.07'lik pay ile 8. sırada kalmayı başardı. Mayıs ayında 306 adet kamu da dahil olmak üzere satışı yapılan Togg mayıs ayı içindeki satışlara bakıldığında ise Opel Mokka'dan sonra en çok satılan 2. araç modeli olma başarısı gösterdi.

En çok satılan ilk 10 markanın arasında Volvo, Skywell ve DFSK ile 3 Çinli markanın olması ise dikkat çekti.