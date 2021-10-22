Otomobilde büyük zam beklentisi: 60 bin TL artabilir!

22 Ekim 2021 Cuma, 09:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz kararı sonrası dolar/TL ve avro/TL kurundaki hareketlilik, otomobil piyasasında büyük zam beklentisini de beraberinde getirdi.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız, eylül ayında Türkiye'de en çok satılan ilk 5 modeldeki fiyatlar üzerinden konuyu ele aldı. Örneğin Fiat Egea'nın Cross versiyonunun 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel seçeneğindeki fiyat 261 bin 900 TL olarak açıklanıyor.

Bu otomobil mevcut fiyatı ile yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Fakat, vergisiz fiyatı 148 bin TL olan Egea'nın söz konusu versiyonu, avrodaki artış neticesinde eğer 3 bin TL kadar zamlanır ve vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçerse, bu otomobilin vergi oranı yüzde 80'lik dilime, satış fiyatı ise 321 bin TL'ye çıkmış olacak.

Öyle ki, ÖTV'deki güncel sisteme göre, 1.6 litre altındaki motor hacmine sahip bir otomobil, vergisiz fiyatı 150 bin TL'yi geçmediği sürece yüzde 50 vergi diliminde kalıyor.

Satış fiyatına göre konuşacak olursak, 265 bin TL'nin altında satılan 1.6 litre motor hacmindeki otomobiller yüzde 50 ÖTV dilimine giriyor. Fakat, bu otomobillere gelecek 1 TL'lik zam bile, ÖTV oranını yüzde 80'e, satış fiyatını da 320 bin TL'ye çıkarıyor.

1 HAFTADIR FİYAT GÜNCELLİYOR

Eylül ayında en çok satan 5 model arasına 2 otomobili ile dahil olan Renault Grubu ise, fiyatlarını şimdiden güncellemeye başladı. Hatta, hem Fransız markanın hem de bünyesinde faaliyet gösteren Dacia'nın internet sitesindeki fiyatlar geçtiğimiz Cuma gününden beri güncelleniyor.

Grubun bayilerinden edindiğimiz bilgiye göre, geçtiğimiz haftaki kur artışları doğrultusunda zam kararı alan marka, her ne kadar internet sitesinden yeni fiyatları yayınlamasa da, aslında 15 Ekim Cuma günü bayilerine yeni zamlı fiyatları bildirdi.

YENİ ARABA FİYATLARI 1 HAFTADIR AÇIKLANMADI

Üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen yeni fiyatları hala internet sitesinden yayınlamayan Renault'un bu tutumu, dünkü faiz kararı sonrası avroda yaşanan yeni hareketlilik kapsamında bir kez daha fiyat artışına gidildiği şeklinde yorumlandı.

DACİA DUSTER SATIŞ FİYATINA 60 BİN TL ZAM!

Fransız grubun belirleyeceği yeni fiyatlar ile Eylül ayında Türkiye'nin en çok satılan ikinci otomobili olan Dacia Duster'ın da Fiat Egea Cross ile benzer kaderi paylaşma ihtimali bulunuyor.

En son 14 Ekim akşamı açıklanan fiyat listesine göre, Duster'ın Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 versiyonun satış fiyatı 266 bin 900 TL olarak açıklanmıştı. Bu otomobilin 150 bin TL olan vergisiz fiyatı, bayi destekleri ile yüzde 50 ÖTV'de tutuluyordu. Fakat, bu otomobilin yeni fiyatı Renault'un 15 Ekim günü internet sitesinden açıklamadığı ama bayileri aracılığı ile tüketiciye aktardığı şekilde 326 bin 900 TL oldu. Rakamlar, Duster'ın söz konusu versiyonun vergisiz fiyatına en son bir hafta önce 3 bin TL, satış fiyatına ise 60 bin TL zam geldiğini gösteriyor.

RENAULT MEGANE FİYATI 323 BİN LİRA OLACAK!

Yine 15 Ekim günü bayilere gönderilen fiyat listesine göre, Duster'ın Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonun fiyatı da 264 bin 900 TL olarak belirlenmişti. Vergisiz fiyatı 149 bin 660 TL olan bu otomobilin de, bir üst vergi dilimine geçerek en az 60 bin TL fiyat artışına maruz kalması için sadece 340 TL'lik zam bile yeterli olacak. Fiyatlarını güncellemeye devam eden markanın, önümüzdeki günlerde yeni zamlı fiyatları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Renault'un Megane Sedan modelinin Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg versiyonun da en son 14 Ekim tarihli fiyatı 258 bin 900 TL'ydi. Bu otomobilin vergisiz fiyatı 146.3 bin TL olduğundan, 4 bin TL'den az bir zam yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçiş anlamı taşıyor. Böyle bir durumda, Megane'ın söz konusu versiyonun yeni fiyatı yaklaşık 323 bin TL olacak.

ÜST VERGİ DİLİMİNE 450 TL KALDI

Geçtiğimiz ay en çok satılan 5'inci otomobil olan Toyota Corolla da, vergi dilimi artışı tehdidi ile karşı karşıya. Üst versiyonları hali hazırda yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alan Corolla'nın 1.5 Flame Multidrive S versiyonun satış fiyatı ise yüzde 50 ÖTV diliminde yer alıyor.

Bayideki satış fiyatı 264 bin 700 TL olan bu otomobilin vergisiz fiyatı ise 149 bin 550 TL seviyesinde. Dolayısı ile, Japon marka avrodaki yükselişe göre hareket eder ve bu otomobilin vergisiz fiyatına en az 450 TL zam yapsa bile, Corolla'nın söz konusu versiyonu yüzde 80'lik ÖTV dilimine girecek ve yeni satış fiyatı en az 320 bin TL olacak.

'ÖTV'DE YENİ BİR GÜNCELLEME GELEBİLİR'

Otomobil sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata, sektörde beklenen zam oranlarının yüzde 6'yı bulabileceğini açıkladı. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ağustos ayındaki ÖTV matrah güncellemesinin fiilen sona erdiğini vurguladı.

Yalçın, “Markaların Kasım ayından itibaren otomobillere zam yapması bekleniyor. Bu zamların yüzde 4 ile yüzde 6 aralığında olacağı öngörülüyor. Bu olursa, yüzde 50 ÖTV diliminde araç bulmak çok zor olacak. En ucuz otomobillerde bile fiyatların 150 bin TL seviyesinden, 170 bin TL'lere çıkması bekleniyor. Yıl başına kadar ÖTV'de yeni bir matrah güncellemesi gelebilir.” dedi.

Gelişmelerin ikinci el piyasasına da yansıyacağını kaydeden Yalçın, “Sıfır kilometre araç fiyatları artarsa, ikinci el araçta da kademeli olarak fiyat artışı gerçekleşecek. Daha önce, Şubat ayına kadar ikinci eldeki fiyatların yüzde 25 artacağını öngörmüştük. Fakat, faiz kararı sonrası dövizde yaşanan artışın, ikinci eldeki zam oranını Şubat'a kadar yüzde 35'e çıkaracağını düşünüyoruz.” görüşünü paylaştı.

Yalçın, Merkez Bankası'nın faizdeki indirim kararının fiyat artışı beklentisine rağmen otomobil piyasasını canlandırabileceğine de işaret ederek, “Bankaların düşük faiz oranlı kredi destekleri vermesi halinde, tüketici tarafında kredi kullanım oranları artabilir. Böyle bir durumda, araç satın alımları da artar ve faiz indirim kararı sektöre destek olarak yansır.” diye konuştu.