Döviz artışı otomobil fiyatlarını vurdu: Renault tek seferde 186 bin TL artırdı...

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:50

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:51

Pandemi döneminde başlayan çip sıkıntısı ve tedarikte yaşanan sorunla birlikte otomobil fiyatlarındaki artış, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle daha da hızlandı.

RENAULT'TAN YÜZDE 12 ZAM

Seçim sonrası kur görülen tarihi artışlar sonrası birçok marka fiyatlarda artışa giderken özellikle Renault ve Dacia marka otomobillere büyük zamlar geldi.

HAZİRAN AYININ LİDERİ

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Renault'a yüzde 12 zam geldiğini duyurdu. Özpeynirci yaptığı açıklamada, "Haziran ayının lideri olan Renault ve bünyesindeki Dacia'nın yarından itibaren geçerli olacak Temmuz ayı ortalama fiyat artışları" diyerek zam gelen araçları paylaştı.

Lider Renault'dan %12 zam!?



Haziran ayının lideri olan Renault ve bünyesindeki Dacia'nın yarından itibaren geçerli olacak Temmuz ayı ortalama fiyat artışları??



??Taliant??87.000 TL



??Clio??86.200 TL



??Captur??127.500 TL



??Megane??136.200 TL



??Austral??163.000 TL… — Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) July 4, 2023

Özpeynirci'nin paylaşımındaki modeller şu şekilde: