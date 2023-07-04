Döviz artışı otomobil fiyatlarını vurdu: Renault tek seferde 186 bin TL artırdı...
Döviz kurunda yaşanan sert yükseliş ve Türk lirasındaki değer kaybı otomobil sektörünü de vurdu. Yeni ayla birlikte birçok marka fiyat listesini güncellerken Renault bazı modellerinde 3 ile 186 bin liralık artış yaptı. İşte model model fiyat listesi...
Pandemi döneminde başlayan çip sıkıntısı ve tedarikte yaşanan sorunla birlikte otomobil fiyatlarındaki artış, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle daha da hızlandı.
RENAULT'TAN YÜZDE 12 ZAM
Seçim sonrası kur görülen tarihi artışlar sonrası birçok marka fiyatlarda artışa giderken özellikle Renault ve Dacia marka otomobillere büyük zamlar geldi.
HAZİRAN AYININ LİDERİ
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, Renault'a yüzde 12 zam geldiğini duyurdu. Özpeynirci yaptığı açıklamada, "Haziran ayının lideri olan Renault ve bünyesindeki Dacia'nın yarından itibaren geçerli olacak Temmuz ayı ortalama fiyat artışları" diyerek zam gelen araçları paylaştı.
Lider Renault'dan %12 zam!?— Emre Özpeynirci ?? (@eozpeynirci) July 4, 2023
Haziran ayının lideri olan Renault ve bünyesindeki Dacia'nın yarından itibaren geçerli olacak Temmuz ayı ortalama fiyat artışları??
??Taliant??87.000 TL
??Clio??86.200 TL
??Captur??127.500 TL
??Megane??136.200 TL
??Austral??163.000 TL…
Özpeynirci'nin paylaşımındaki modeller şu şekilde:
- Taliant: 87.000 TL
- Clio: 86.200 TL
- Captur: 127.500 TL
- Megane: 136.200 TL
- Austral: 163.000 TL
- Koleos: 186.100 TL
- Zoe: 3.000 TL
- Express Van: 53.000 TL
- Express Combi: 70.500 TL
- Yeni Sandero: 86.100 TL
- Yeni Jogger: 104.000 TL
- Yeni Duster: 111.800 TL.
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