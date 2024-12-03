Mercedes-Benz Otomotiv'den yeni eğitim merkezi
Mercedes-Benz Otomotiv, çalışanlarının eğitim alacağı yeni eğitim merkezini yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurdu. Yeni eğitim merkezinde, uzman eğitmenler tarafından satış, teknik, müşteri ilişkileri ve yönetici eğitimleri verilecek.
Mercedes-Benz Otomotiv, acente ve yetkili servis çalışanlarının eğitim alacağı yeni eğitim merkezini yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurdu. Yeni eğitim merkezinde, her biri alanında uzman eğitmenler tarafından satış, teknik, müşteri ilişkileri ve yönetici eğitimleri verilecek.
Mercedes-Benz Otomotiv, hızla gelişen otomotiv sektöründe, acente ve servislerinde çalışan personelin teorik ve pratik eğitim alacağı eğitim merkezinin açılışını İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplamda 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde satış, teknik, müşteri ilişkileri ve yönetici eğitimleri verilecek. Merkez, ulaşım kolaylığı, yüksek kapasiteli özel ve misafir otoparkı, online eğitimler için özel alan ve oteller bölgesine yakın olması dolasıyla katılımcı konaklamaları için de ek avantajlar sunuyor.
TEKNOLOJİK BİLGİYE SAHİP ÇALIŞAN HEDEFİ
İstanbul’da kurulan eğitim merkezinin, Mercedes-Benz AG’nin dünyanın çeşitli ülkelerinde kurduğu merkezlerle aynı standartlara sahip olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni eğitim merkezi ile acente ve servis çalışanlarının gelişen teknoloji ve markanın artan ürün çeşitliliğinin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olmasının ve müşterilerin değişen satış ve servis beklentilerinin karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.
TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER VERİLECEK
Yeni eğitim merkezinde, teknolojiye uygun altyapıya sahip atölyelerin ve atölyelerde kullanılacak ekipmanların güncellenerek eğitim kaynaklarının güçlendirildiğini vurgulayan Bekdikhan, “Yeni eğitim merkeziyle, acentelerin ve yetkili servis ağının eğitimli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda 11 sınıf, 8 atölye, 1 laboratuvar, 1 teknik ofis ve 1 eğitmen ofisi ile hem teorik hem de pratik eğitimler vereceğiz. Merkezde, her yıl 500’den fazla kişi Mercedes-Benz Akademi’de görev alan, alanında uzman satış, teknik ve davranış eğitmenlerinden eğitim alabilecek” dedi.
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