Otomotiv devi uçan taksi üretecek!

06 Ocak 2023 Cuma, 13:38

Küresel otomobil üreticisi Stellantis, Archer Aviation, Inc. ile elektrikli bir uçan taksi üretmek için anlaşma yaparak havacılık endüstrisine giriyor.

Stellantis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Opel, Peugeot ve diğer tanınmış otomobil markalarının üreticisi. Ancak şimdi Archer'a 2023 ve 2024'te 150 milyon dolara kadar öz sermaye sağlayacak ve özel sözleşmeli üretici olarak çalışacak.

Anlaşma, dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight'ı Georgia üretim fabrikasında 2024'te üretmeye başlamak amacıyla çarşamba günü Las Vegas'ta düzenlenen CES sırasında duyuruldu. Firma basın bildirisinde aracın “güvenli, sürdürülebilir, sessiz olacağını ve dört yolcu artı bir pilot taşıyacağını” duyurdu.

10 DAKİKA ŞARJ SÜRESİ GEREKİYOR

Chip Online'da yer alan bilgilere göre; Midnight, yolcuları yaklaşık 32 kilometreye kadar uzayan kısa mesafelerde taşımak için tasarlanacak, ancak arka arkaya yolculuklar için 160 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Tamamen elektrikli uçak, uçuşlar arasında yaklaşık 10 dakikalık bir şarj süresi gerektirecek. Archer, Midnight'ın bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş yapacak şekilde tasarlanacağını ve uçuş irtifasına ulaştığında normal bir uçak gibi ileri doğru uçuş yapacağını söylüyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi, kısa mesafe uçan taksilerin hava sahasına nasıl entegre edileceği de dahil olmak üzere düzenlemelerini değiştirme sürecinde ve pilot şartnamelerini oluşturuyor. Planlanan uçaklar da inceleniyor.

Archer, Stellantis ile ilk olarak 2021'de bir anlaşma imzaladı ve Stellantis'in tedarik zinciri ve üretim uzmanlığından faydalanmasına imkan kazandı. Ancak Midnight'ın duyurulması anlaşmayı bir adım daha ileri taşıyor.