Volkswagen İlk 'Uçan Taksisi' V.MO'yu Tanıttı

31 Temmuz 2022 Pazar, 12:53

Ulaşımda sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak isteyen birçok şirket, elektrikli araçlara yönelik hamleler yapmaya hızla devam ediyor. İlerleyen zamanlarda gökyüzünde yaygın olarak görebileceğimiz elektrikli hava araçları eVTOL’lerin (elektrikli dikey kalkış ve kalkış araçları) üretimi de aynı şekilde artması bekleniyor.

Webtekno’nun aktardığına göre; şimdi de dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak nitelendirilen Volkswagen Grubu’ndan bir hamle geldi. Şirketin Çin’deki bir bölümü olan Volkswagen Group China, şirketin elektrikli hava aracının prototipini tanıttı ve dünyanın beğenisine sundu.

200 KM’YE VARAN MENZİLE SAHİP OLACAK

Şirketin Fyling Tiger (Uçan Kaplan) olarak da adlandırılan V.MO isimli uçağı, Çin’in Kaplan Yılı sırasında tanıtıldı. Aracın bu duruma özel siyah ve altın rengi tasarımı da dikkatlerden kaçmadı. Ek olarak fonksiyonel prototipi ile görücüye çıkarılan Flying Tiger’ın, 11,2 metre uzunluğunda ve 10,6 metre genişliğinde olduğu görülüyor.

Bunların yanı sıra bir ‘uçan taksi’ olarak da nitelendirilebileceğimiz aracın, Birleşik Krallık merkezli tasarım firması tangerine ve Çinli havacılık firması Sunward ortaklığında oluşturulduğu ifade ediliyor. Kullanıcılarına Çin’deki şehirler arasında uçma imkanı sunacak aracın, bagajla birlikte dört yolcuyu taşıyabileceği ve 200 km’ye varan menzile sahip olabileceği aktarılıyor.

Volkswagen Group China’nın CEO’su Stephan Wöllenstein da yaptığı açıklamalarda, “Bu pilot proje sayesinde, teknoloji meraklısı Çinli müşterilerimizin ihtiyaçlarına hizmet edecek birinci sınıf bir ürün geliştirdik. Bu, Volkswagen’in uzun süredir devam eden ince mühendisliğini, tasarım ve yenilikçi özelliklerini bir sonraki seviyeye taşıyor. V.MO, şehir içi hava taşımacılığına yönelik heyecan verici yolculuğumuzun ilk kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamalara göre dev şirket, bu yıl içerisinde mevcut modelin birkaç test uçuşu yapmasını planlıyor. Bunun ardından ise daha da geliştirilmiş bir prototipin 2023 yazı sonunda daha kapsamlı test uçuşları gerçekleştireceği belirtiliyor. Aracın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz bir açıklama bulunmuyor.