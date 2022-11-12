Otomotiv Sanayii Derneği, 2022 yılı ocak-ekim verilerini açıkladı

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:19

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 10 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865, otomobil üretimi ise yüzde 0,3 gerileyerek 633 bin 369 olarak gerçekleşti.

Traktör üretiminde toplam üretim 1 milyon 116 bin 583 adede ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 31 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 yükseldi. Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 37 ve traktörde yüzde 64 seviyesinde tespit edildi.

OTOMOTİV İHRACATI 2021'E GÖRE YÜZDE 4 ARTTI

Ocak-ekim döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 artarak 779 bin 317 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 10 arttı.

Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 12 artarak 15 bin 172 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı ocak-ekim döneminde yüzde 12 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ocak-ekim döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 4 artarak 25,4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 18 artarak 24 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 arttı.