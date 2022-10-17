Kredi kullanımına getirilen sınırlama ve enflasyon, otomotiv sanayisinde öncelikli sorun haline geldi

17 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Hazırlanan rapora göre 2022 Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 4 artarken otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemiyle yaklaşık aynı oldu.

Bu dönemde, toplam üretim 962 bin 18 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 6 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2022 Ocak-Eylül döneminde üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 33 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında artış gösterdi. 2021 yılı Ocak-Eylül dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 2, ağır ticari araç pazarı yüzde 22 artarken hafif ticari araç pazarı yüzde 2 azaldı.

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 687 bin 966 adet, otomobil ihracatı ise 396 bin 604 adet düzeyinde gerçekleşti. Böylece toplam üretimin yüzde 72’si ihraç edilmiş oldu.

"AĞIR BİR YÜK"

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivde finansmana erişimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eroldu, “Müşteri var, araç almak istiyor fakat finansman sağlayamıyor. Otobüs ve kamyon ihracatımızda önemli olan Eximbank kredilerinin kullanımında ciddi zorluklar var. BDDK’nin TL kredi kullanımlarında getirdiği birçok yasal sınırlama var. Diğer taraftan da bu finansman zorluklarının olduğu bir ortamda bu vadeli ithalatta uygulanan kaynak kullanım destekleme fonu yüzde 6. Yani bir yandan para bulamıyoruz, bir yandan da vadeli mal alabiliyoruz yurtdışından fakat yüzde 6 KKDF çok ağır bir yük” dedi.

ENFLASYON ENGELİ

Enflasyon ve döviz makasına da değinen Eroldu, “İlk 9 ayda yüzde 82 seviyelerinde bir enflasyon var. Üretici fiyatlarıyla baktığımızda bizim için önemli olan üretici fiyatları enflasyonu. Kur artışı bunun yarısı seviyede. Böyle olunca aradaki fark tabii ülkenin rekabetçiliği anlamında önemli bir konu” diye konuştu. Hem kurumsal hem de bireysel müşterilerin finansman sağlama konusunda rahatlatılmasının gerekliliğine vurgu yapan Eroldu, ÖTV matrah düzenlemesine ihtiyaç olduğunu, neredeyse tüm otomobillerin yüzde 80 (1.6 litre motor hacminde) ÖTV dilimine girdiğini, yüksek ÖTV nedeniyle fiyat artışlarında çarpan etkisinin çok yüksek olduğunu ve yerli sanayinin korunması için pazarın desteklenmesi gerektiğini de belirtti.