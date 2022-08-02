Otomotiv sektöründe son 5 ayın en düşük satışı

02 Ağustos 2022 Salı, 10:04

Otomotivde Temmuz ayı bir önceki yıla göre daha pozitif bir performans gösterirken, önceki aya ve 10 yıllık ortalamalara göre daha zayıf bir tablo ortaya çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Temmuz'da otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Temmuz ayına göre yüzde 9.1 artarak 52 bin 206 adet oldu.

Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 41 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3.1 azalarak 11 bin 175 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 16.4 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 14.9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21.4 azaldı.



