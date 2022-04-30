Chelsea'nin satışında Todd Boehly'nin 3,5 milyar sterlinlik teklifi kabul edildi
Rus milyarder Roman Abramoviç'e Rusya-Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırımlar sonucu Chelsea satılığa çıkmıştı. İngiliz ekibinin satışı için Todd Boehly'nin teklifi kabul edildi.
Premier Lig devi Chelsea'nin, Rus milyarder Roman Abramoviç'e Rusya-Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırım nedeniyle başlayan satışı, sonuçlanmak üzere. Satıştan sorumlu banka Raine'nin bir konsorsiyumun verdiği teklifi kabul ettiği belirtildi.
3,5 MİLYAR STERLİNLİK TEKLİF KABUL EDİLDİ
Telegraph ve Guardian'ın haberlerine göre Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun verdiği 3,5 milyar sterlin değerindeki teklif, Raine tarafından kabul edildi.
Satış işleminin 3,5 milyar sterline tamamlanacağı kaydedilirken, resmi açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
ABD DIŞINDAKİ İLK YATIRIMI
NBA'in en güçlü takımlarından Los Angeles Lakers'ın yüzde 27'lik hissesine sahip olan Todd Boehly, WNBA'de Los Angeles Lakers ve MLB'de Los Angeles Dodgers takımlarının yüzde 20'lik kısmını elinde bulunduruyor. Chelsea'nin Todd Boehly bünyesine geçtiği resmi olarak kayıtlara geçerse bu satış, Boehly'nin Amerika dışındaki ilk yatırımı olacak.
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