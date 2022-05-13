Otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış mart ayında perakende satış endeksine yansıdı. TÜİK verilerine göre otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin perakende satış endekslerini yayımladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.
PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 90,5 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 arttı.
Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Mart 2022
CİRO AYLIK YÜZDE 7,6 YÜKSELDİ
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.
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