Otoyol geçişlerinde 800 bin araçtan 1.4 milyar lira kayıp: Yol geçen hanı gibi!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2025 - 07:24

Karayolları Genel Müdürlüğü, Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi notu gönderdi. Nota göre, kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli ile tamamlanarak işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan araçların plakasının yerli veya yabancı olmasına bakılmaksızın geçiş ücretlerinin takibi ve tahsilatının görevli şirketlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

‘YAZILIM YATIRIMI’

Şirketlerin geçiş ücretlerin tahsilini yapamadıkları gerekçesiyle kamu idaresinden sözleşmeleri gereğince herhangi bir talepte bulunamayacaklarına işaret edilen notta, “Dolayısıyla ödemesiz geçiş yapan araçlar için kamu idaresi garanti ödemesi yapmamaktadır” dendi. Teklifte gümrük kapılarında tahsil edilecek tutarların yüzde 60’ının hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceği, yüzde 40’ının ise şirkete verilmesi öngörülüyor. Karayolları, “Neden daha yüksek bir oran belirlenmediği” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İhlalli geçiş yapanların bilgilerinin kamu idaresine bildirilmesi ve kamu idaresi tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gümrük noktalarına istenilen formatta bildirilmesi için görevli şirketlerin yazılım ve donanım yatırımları yapması gerekmektedir.” Karayollarının verdiği bilgiye göre, 2024‘te yaklaşık 157 bin araç KÖİ otoyollarından ödemesiz geçiş yaptı. Cezaları ile değerlendirildiğinde 500 milyon TL gelir kaybı yaşandı. Son beş yılda geçen araç sayısı 18 milyon 250 bin adet oldu. Yaklaşık 800 bininden geçiş ücreti tahsilatı yapılamadı. Tahsilatı yapılamayan geçişlerin cezasıyla birlikte bedeli yaklaşık 1.4 milyar TL hesaplandı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılacak düzenleme ile kayıpların önüne geçileceği gibi aynı yabancı plakalı araçların KÖİ otoyollarını tekrar kullanımı halinde daha önce gerçekleşen ödemesiz geçişlere ait geçiş ücretlerinin de cezaları ile birlikte tahsilinin de mümkün olacağını kaydetti. l