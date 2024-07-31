Otoyol ücretini ödemeyenlere yönelik yeni düzenleme!

Otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik hükmü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Hizmetleri Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:39
Otoyol ücretini ödemeyenlere yönelik yeni düzenleme!
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Karayolları Genel Genel Müdürlüğü'nün otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu.


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