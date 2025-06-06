Otoyol ücretlerine yeni düzenleme: Zam ‘otomatiğe’ bağlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, kendi sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Değişiklik “geçiş ücretlerinin hesaplanması” başlıklı maddede yapıldı.

Mevcut düzenlemede, geçiş ücretleri, araç sınıfları, kullanılan yol mesafesi, yolun trafik yoğunlukları gibi kriterler dikkate alınarak hesaplanıyor. Yönetmeliğe göre, artış konusunda da, “Her yıl başında yıllık ÜFE değerleri ile fiyat artışı yapılır” deniliyordu. Dün burada değişiklik yapıldı. Bundan böyle artışlar her yıl başında ÜFE değerleri ile yapılmayacak. Bunun yerine yeniden değerleme oranı esas alınacak.

Yeni düzenleme şöyle: “Her takvim yılı başında, o yıl için, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında fiyat artışı yapılır. Geçiş ücretlerine yapılan fiyat artışı neticesinde çıkan küsurat en yakın 1 Türk Lirası ve katlarına yuvarlanır.”

Uygulama 1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. 2025 yılında bazı vergi ve cezalar başta olmak üzere artışlar da bu orana göre yapılmıştı. 2026’dan itibaren otoyol geçiş ücret artışları da artık yeniden değerleme oranına göre yapılacak. Bu zam otomatik olarak gelecek. 2026 yılında ne kadar artış olacağı ise kasım ayında açıklanacak enflasyon verileri ile netleşecek. Kasımda açıklanan enflasyon verilerinde, üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı oranı yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. Bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından geçerlilik kazanıyor.