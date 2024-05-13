Aydın’da iş cinayeti... Otoyol inşaatında vinç devrildi: Bir işçi öldü

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında vinç devrilmesi sonrası meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:38
Aydın’da iş cinayeti... Otoyol inşaatında vinç devrildi: Bir işçi öldü
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Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi’nde saat 15.30 sıralarınd, viyadükte bulunan köprü üzerine hazır kolon taşıyan vinç bir işçinin üzerine devrildi.

KURTARILAMADI

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından ismi öğrenilemeyen işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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