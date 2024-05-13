Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı arası 5 gün trafiğe kapalı

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinin Düzce ve Kaynaşlı güzergahı, yapılacak üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 5 günlüğüne trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul şeridinden çift yönlü olarak sağlanacak.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:50
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Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Anadolu Otoyolu'nun Düzce gişeleri ile Kaynaşlı gişeleri arasında üst yapı yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalar kapsamında yolun Ankara yönü bugün itibariyle ulaşıma kapatıldı.

Çalışmaların 17 Mayıs'a kadar sürmesi planlanırken, ulaşım İstanbul şeridinden çift yönlü olarak sağlanacak. 


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