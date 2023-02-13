Otoyolların yapım ihaleleri hazirana ertelendi
Antalya-Alanya ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının yapımına ilişkin ihalelerin haziran ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihalelerin ertelenmesine ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
HAZİRANA ERTELENDİ
Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi planlanan ve daha önce 23 Şubat olarak duyurulan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait ihalenin yeni tarihi 16 Haziran 2023 saat 10.30 olarak belirlendi.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu işine ait ihalede de daha önce 22 Şubat olarak ilan edilen tarih, 15 Haziran 2023 saat 10.30 olarak revize edildi.
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