Otoyol kazasında 16 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Çin'de meydana gelen bir otoyol kazasında 16 kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 13:28
Otoyol kazasında 16 kişi öldü çok sayıda yaralı var
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Çin'in Hunan eyaletinde, 10 dakika içinde 50 araç birbirine girdi. Kaza sonucu 16 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir kamyondan siyah dumanlar ile birlikte alevlerin yükseldiği görüldü.

Trafik polisi tarafından yapılan açıklamada, 10 dakika içinde Hunan eyaletindeki bir otoyolda yaklaşık 50 aracın kazaya karıştığını ve "bazı araçların alev aldığını" söyledi.

Trafik polisi, "Yaralılar derhal kapsamlı tedavi için hastaneye sevk edildi. 8 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak şu anda durumu stabil" açıklamasında bulundu. 

People's Daily gazetesi, kazanın eyalet başkenti Changsha'da meydana geldiğini ve 180'den fazla kurtarma görevlisinin olay yerine sevk edildiğini belirtti.

Çin Acil Durum Yönetim Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırılması çağrısında bulundu.


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