ÖTV artışları devam ediyor: O sigara grubuna zam geldi!

Haziran ayında enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık bazda yüzde 1,37 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 35,05’e gerilerken, yılın ilk altı ayında kümülatif artış yüzde 16,67 olarak kaydedildi.

ÖTV TUTARLARINA YÜZDE 15,71 ORANINDA ARTIŞ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurtiçi üretici fiyat endeksindeki artış doğrultusunda akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının yüzde 15,71 oranında artırıldığını açıkladı.

SİGARAYA ZAM GELDİ

TBYD Başkanı Erol Dündar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Captain Black sigara grubunun güncellenen fiyatları şu şekilde: