ÖTV artışları durmuyor: O rakı grubuna da zam geldi!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, alkollü içki fiyatlarına da yansımaya başladı. Son gelişmelere göre rakı ürünlerinde yeni fiyat güncellemeleri peş peşe geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada bir rakı grubunda fiyat artışlarının gerçekleştiğini duyurdu. Dündar, güncellenen rakamları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
ZAM GELEN RAKI GRUPLARI VE YENİ FİYATLAR
Yeni zamlarla birlikte bazı rakı markalarında fiyatlar şu şekilde güncellendi:
EFE GOLD
- 300 cl: 7 bin 550 TL
- 100 cl: 1 bin 725 TL
- 70 cl: 1 bin 375 TL
- 50 cl: 1 bin 95 TL
- 35 cl: 795 TL
EFE GÖBEK
- 100 cl: 2 bin 75 TL
- 70 cl: 1 bin 595 TL
- 35 cl: 899 TL
ZEYBEK SARI
- 50 cl (yaş): 1 bin 310 TL
- 35 cl (yaş): 945 TL
SEKTÖRDE ZAM DALGASI SÜRÜYOR
TBYD Başkanı Erol Dündar’ın aktardığı güncel bilgilerle birlikte, alkollü içki sektöründe fiyat artışlarının devam edeceği beklentisi güçleniyor. ÖTV artışlarının etkisiyle özellikle rakı grubundaki ürünlerde fiyatların yeniden şekillenmesi, tüketiciler açısından dikkatle takip ediliyor.