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ÖTV artışları durmuyor: O rakı grubuna da zam geldi!

ÖTV artışları durmuyor: O rakı grubuna da zam geldi!

10.07.2025 12:38:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ÖTV artışları durmuyor: O rakı grubuna da zam geldi!

Enflasyon sonrası yapılan vergi düzenlemeleriyle birlikte alkollü içecek sektöründe yeni fiyat artışları gündeme geldi. Özellikle rakı gruplarında dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Sektör temsilcileri zammın devam edebileceğine işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı, alkollü içki fiyatlarına da yansımaya başladı. Son gelişmelere göre rakı ürünlerinde yeni fiyat güncellemeleri peş peşe geldi.

 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada bir rakı grubunda fiyat artışlarının gerçekleştiğini duyurdu. Dündar, güncellenen rakamları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

 

ZAM GELEN RAKI GRUPLARI VE YENİ FİYATLAR

 

Yeni zamlarla birlikte bazı rakı markalarında fiyatlar şu şekilde güncellendi:

 

EFE GOLD

  • 300 cl: 7 bin 550 TL
  • 100 cl: 1 bin 725 TL
  • 70 cl: 1 bin 375 TL
  • 50 cl: 1 bin 95 TL
  • 35 cl: 795 TL

 

EFE GÖBEK

  • 100 cl: 2 bin 75 TL
  • 70 cl: 1 bin 595 TL
  • 35 cl: 899 TL

 

ZEYBEK SARI

  • 50 cl (yaş): 1 bin 310 TL
  • 35 cl (yaş): 945 TL

 

SEKTÖRDE ZAM DALGASI SÜRÜYOR

TBYD Başkanı Erol Dündarın aktardığı güncel bilgilerle birlikte, alkollü içki sektöründe fiyat artışlarının devam edeceği beklentisi güçleniyor. ÖTV artışlarının etkisiyle özellikle rakı grubundaki ürünlerde fiyatların yeniden şekillenmesi, tüketiciler açısından dikkatle takip ediliyor.

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