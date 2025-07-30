ÖTV artışları sürüyor: Bir sigara grubu daha zamlandı!

JTI Grubu'na yapılan zammın hemen ardından bir fiyat artışı da British American Tobacco (BAT) sigaralarında görüldü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BAT grubundaki fiyat değişikliğini duyurdu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI BELLİ OLDU

Zam sonrası en düşük sigara fiyatı 85 liraya yükselirken, en pahalı sigaralar ise 100 lira oldu. İşte BAT grubuna ait markaların güncel fiyat listesi: