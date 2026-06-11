Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "Emeklilere ÖTV muafiyeti" ve yaşlı araç parkını yenilemeyi hedefleyen "Hurda Araç Teşviki" konuları yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kulislerini hareketlendirdi. Peki, ÖTV’siz araç yasası ne zaman çıkacak? ÖTV muafiyeti teklifi kimleri kapsıyor?

ÖTV'SİZ ARAÇ YASASI ÇIKTI MI, SON DURUM NE?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekliye ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifi, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Sosyal medyada yer alan "Yasa yürürlüğe girdi" iddialarının aksine bu düzenleme henüz Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmedi ve Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Kanun teklifi şu an için komisyon aşamasında değerlendirilmeyi bekliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan kanun teklifinin metnine göre, bu hak iddia edildiği gibi tüm emekli gruplarını kapsamıyor. Mevcut taslakta SSK (4/1-a) işçi emeklileri ile Emekli Sandığı memur emeklileri genel olarak kapsam dışında tutuluyor. ÖTV'siz araç hakkından yalnızca şu grupların yararlanması hedefleniyor:

5362 sayılı Kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr statüsünde olanlar.

5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) en az 10 yıl kayıtlı olup yoksulluk sınırının altında maaş alan tarım Bağ-Kur emeklileri.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Suistimalleri ve usulsüz ticaretlerin önüne geçmek amacıyla teklif metnine oldukça katı denetim maddeleri eklenmiş durumda. Eğer yasa bu haliyle kabul edilirse uygulanacak şartlar şunlar olacak: