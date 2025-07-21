Araçlarda yeni ÖTV artışı, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle araştırılıyor. Peki, ÖTV zammı ne zaman gelecek? ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi mi? ÖTV zammı hangi araçlara gelecek?

ÖTV DÜZENLENMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni yasa ile ekonomi, vergi, döviz, otomotiv, enerji ve yatırım konularında birçok yenilik getirildi. Çoğu düzenleme yasayla birlikte hemen yürürlüğe girdi. Bazı maddeler ise 2026’ya kadar kademeli olarak devreye girecek.

ÖTV ZAMMI HANGİ ARAÇLARA GELDİ?

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşikleri ve oranlarında değişiklik yapılacak.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak. İlgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamında yer alıyor.