ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş zamlı alkol fiyatlarını yayımladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin yeni fiyatlarını paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alkollü içeceklerde ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.
Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.
Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu.
Saf alkol / litrede maksimum maktu ÖTV 481 TL'den 602 TL'ye çıktı. Yüzde 45 alkol oranlı içkilerin litresinden 64 TL civarı ek vergi alınacak. Maktu ÖTV ocak ayında 326'dan 481 TL'ye çıkmıştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkollü içeceklerin geçici tahmini fiyat listesini paylaştı.
Aybaş'ın paylaşımı şöyle:
Zamlı fiyat listeleri geliyor yarın renkli liste yayınlanırsa atacağım Bira ?? İçki zammı pic.twitter.com/K8j8J62v9k— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) May 27, 2022
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