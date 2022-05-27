Resmi Gazete'de yayımlanan karardan sonra hangi alkollü üründe ÖTV ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25 artırıldı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 13:55
Resmi Gazete'de yayımlanan karardan sonra hangi alkollü üründe ÖTV ne kadar oldu?
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Alınan kararla birlikte alkollü içeceklerin ÖTV miktarları değiştirildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre alkolü içeceklerin yeni ÖTV tutarları şöyle:

ŞARAP

Taze üzüm şarabında asgari maktu vergi tutarı 17,3457 liradan 21,6821 liraya çıktı.

BİRA

Malttan üretilen biralarda asgari maktu vergi tutarı 3,5277 liradan 4,4096 liraya çıktı.

RAKI

Rakı için belirlenen asgari maktu vergi fiyatı 481,9875 liradan 602,4843 liraya yükseltildi.

VOTKA

Asgari maktu vergi fiyatı votkalarda 481,9875 liradan 602,4843 liraya yükseltildi.

KÖPÜKLÜ ŞARAP

Köpüklü şaraplarda askari maktu vergi tutarı 117,1916'dan 146,4895 liraya çıktı.

CİN

Cin için belirlenen asgari vergi tutarı 481,9875 liradan 602,4843 liraya çıktı.

VERMUT

Asgari maktu vergi tutarı vermutta 176,8713 liradan 221,0891 liraya yükseltildi.


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