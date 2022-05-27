Resmi Gazete'de yayımlanan karardan sonra hangi alkollü üründe ÖTV ne kadar oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25 artırıldı.
Alınan kararla birlikte alkollü içeceklerin ÖTV miktarları değiştirildi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre alkolü içeceklerin yeni ÖTV tutarları şöyle:
ŞARAP
Taze üzüm şarabında asgari maktu vergi tutarı 17,3457 liradan 21,6821 liraya çıktı.
BİRA
Malttan üretilen biralarda asgari maktu vergi tutarı 3,5277 liradan 4,4096 liraya çıktı.
RAKI
Rakı için belirlenen asgari maktu vergi fiyatı 481,9875 liradan 602,4843 liraya yükseltildi.
VOTKA
Asgari maktu vergi fiyatı votkalarda 481,9875 liradan 602,4843 liraya yükseltildi.
KÖPÜKLÜ ŞARAP
Köpüklü şaraplarda askari maktu vergi tutarı 117,1916'dan 146,4895 liraya çıktı.
CİN
Cin için belirlenen asgari vergi tutarı 481,9875 liradan 602,4843 liraya çıktı.
VERMUT
Asgari maktu vergi tutarı vermutta 176,8713 liradan 221,0891 liraya yükseltildi.
Video Haberler
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kim öldürülecekti?
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi