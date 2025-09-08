OVP enflasyon tahmini açıklandı: Memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu!

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. 2026 ve 2027 yıllarında geçerli olacak zam oranı Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre 2026’nın ilk altı ayında yüzde 11, ikinci altı ayında yüzde 7, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca taban aylığa 1000 TL artış yansıtılacak.
Toplu sözleşme rakamları netleşince, enflasyon tahminlerine göre memur maaşları yeniden hesaplandı. Bu hesaplamalarda 1000 TL taban aylık artışı dikkate alınmadı.
MAAŞ HESAPLAMALARINDA HANGİ KALEMLER VAR?
Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı dahil edilmedi. Ancak aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Bu ödenekte çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası yıl sonu için enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olarak açıkladı. Orta Vadeli Program’da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 oldu. Buna ek olarak yüzde 27 ve yüzde 30 enflasyon senaryolarına göre Ocak 2026 maaş hesaplamaları şöyle yapıldı:
Şube Müdürü (Üniversite mezunu, 1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 86 bin 126 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 88 bin 211 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 90 bin 296 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 89 bin 254 TL
Memur (Üniversite mezunu, 9/1)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 59 bin 115 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 60 bin 566 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 61 bin 977 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 61 bin 261 TL
Polis Memuru (8/1)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 76 bin 492 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 78 bin 344 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 80 bin 196 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 79 bin 270 TL
Başkomiser (3/1)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 83 bin 689 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 85 bin 715 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 87 bin 741 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 86 bin 728 TL
Uzman Doktor (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 141 bin 694 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 145 bin 125 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 148 bin 555 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 146 bin 840 TL
Hemşire (Üniversite mezunu, 5/1)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 69 bin 386 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 71 bin 66 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 72 bin 745 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 71 bin 906 TL
Mühendis (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 87 bin 857 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 89 bin 984 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 92 bin 111 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 91 bin 48 TL
Teknisyen (Lise mezunu, 11/1)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 61 bin 283 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 62 bin 767 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 64 bin 250 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 63 bin 509 TL
Profesör (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 125 bin 99 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 128 bin 128 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 131 bin 156 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 129 bin 642 TL
Araştırma Görevlisi (7/1)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 83 bin 107 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 85 bin 119 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 87 bin 131 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 86 bin 125 TL
Vaiz (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 71 bin 809 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 73 bin 548 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 75 bin 286 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 74 bin 417 TL
Avukat (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 82 bin 594 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 84 bin 593 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 86 bin 593 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 85 bin 593 TL
Uzman Öğretmen (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 76 bin 135 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 77 bin 978 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 79 bin 821 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 78 bin 900 TL
Öğretmen (1/4)
- Yüzde 24 enflasyon (Zam yüzde 12,35): 68 bin 697 TL
- Yüzde 27 enflasyon (Zam yüzde 15,07): 70 bin 360 TL
- Yüzde 30 enflasyon (Zam yüzde 17,79): 72 bin 23 TL
- Yüzde 28,5 OVP enflasyon (Zam yüzde 16,43): 71 bin 192 TL