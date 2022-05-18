Oxford profesöründen işletmeler için 'hayırseverlik' yorumu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:00

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve TÜSİAD iş birliğiyle 17 Mayıs 2022 tarihinde 14. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’, “Daha İyi Bir Gelecek İçin Kurumsal Yönetim” ana temasıyla gerçekleşti.

(Soldan sağa Davut Doğan Doğanlar Holding YKB, Pelin Akın Akfen Holding YKÜ, Dünya Gazetesi köşe yazarı Yasemin Salih, Agah Uğur Boğaziçi Ventures YKB)

Panelde Oxford Üniversitesi, Said Business School, Management Studies Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Colin Mayer, “İşletmeler hayatımızdaki en önemli kurumlar arasındadır. Onların sayesinde tüm ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bizi istihdam edip tasarruflarımız yönlendirirler. Dünyadaki ekonominin büyümesini finanse ederler. Neredeyse 2 bin yıllık ticari hayat geçmişinde para kazanma isleri ve kamu işleri birleşmişti. İş dünyasının baskın olarak tek amacının para kazanma olduğu fikri sadece son 60 yılda karşımıza çıkıyor. Bugün karşılaştığımız birçok sorunun temelinde bu yatırıyor. İşletmelerin hem para kazanması hem hayırseverlik yapması bekleniyor. İşletmelerin faydalı ama kârlı işler yapmaları gerekiyor. Günümüzde artık işletmelerin amacını temel faaliyet alanlarıyla ilişkilendirmesinden söz ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

Pandemi başladığından beri odak noktası haline gelen sağlık sektöründeki bir şirketi örnek verebileceğini dile getiren Mayer, "Danimarkalı Novo Nordisk şirketi insülin üreten bir kuruluş. Birkaç yıl önce amacının ne olduğu konusunu ayrıntılı değerlendirdi. Ardından amacının dünyada tip2 diyabeti tedavi etmek ve insanların tip2 diyabetten kaçınması olarak belirledi. Dünyanın çeşitli yerlerinde sağlık dünyası, hükümetler ve yerel kurumlarla birlikte hareket etti. Novo Nordisk insülin satışını mı baltaladı. Hayır… Güvenilir bir ortak olarak bu ilişkileri planladı. Bir dizi sağlık ürünü ve sağlık tedavisi geliştirilebilecekleri ortak bir platform oluşturdu. Bunu yaparken beraberinde gerçek bir taahhüt sunarak bir değer yaratı. Bu da şirketi güvene taşıdı. Doktorlar, hastaneler devletler, üniversiteler nezdinde güvenilir algısını oturttu" dedi.

"BAŞKALARININ SORUNUNU ÇÖZMESİ ASIL KONU"

Mayer son olarak şunları söyledi:

"Oxford’ta biz büyük şirketlerin amaçlarını belirlemeleri ve faaliyetlerine entegre etmeleri için çalışıyoruz. Şirketlerin amacını faaliyetleriyle ilişkilendiriyoruz. Kurumsal amacımız istikrarla sürdürülmesine odaklanıyoruz. Şirketin faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda değer yaratması başkalarının sorununu çözmesi asıl konu.

Fosil bazlı şirketlere baktığımızda artık bunlar karşımıza enerji şirketi olarak çıkıyor. Dünyanın enerji sorununu çözmek için ortaya çıkan enerji şirketlerinin bu dönüşümü herkesin enerjiye erişimi sağlaması ve satın alma gücünü sarsmadan yapmaları gerekiyor. Şu anda bu adil geçiş büyük enerji şirketlerinin odaklandığı noktadır. Yenilenebilir enerjiye geçişi şirketler tek başın çözemezler. İlgili hükümetler ve kamu ile ortak hareket etmek zorundalar.

Pandemi, şirketlerin değerinde muazzam bir yıkım yarattı. İnsanlara çok büyük sorunlar yükledi. Bu sorunlar beraberinde yeni sorun getirdikçe, işletmelerin sorunları çözerken bu problemleri tanıması ve bunu fırsat olarak görmesi gerekecek. Yenilikçi olarak gören şirketler için yeni fırsatlar haline gelecektir."