TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Hükümetle görüşeceğiz, gereken yapılmalı

26 Nisan 2022 Salı, 10:47

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve döviz ihtiyacı sarmalından kurtulamadığını belirterek, büyüme uğruna enflasyonla mücadelenin bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'ye konuk olan Turan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'ÖNGÖRÜSÜZ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Pandemi, savaş ve küresel tedarik zincirinin kırılması bizi olumsuz etkiliyor. Para politikaları olmak üzere, gıda ve enerji güvenliği, iklim değişikliği kaynaklı riskler var. Öngörüsüz bir süreçten geçiyoruz. Kırılganlığımızı en aza indirmemiz lazım.

'KREDİLER SERMAYE İŞLETMESİNE GİDİYOR'

Emtia ve enerji fiyatlarının artması ile ciddi işletme sermayesi ihtiyaçları doğdu. Örnek veriyim ben 90 ay vade ile alıyordum şimdi peşin istiyorlar. Doğal olarak daha çok paraya ihtiyacım var. Kredilerin de büyük çoğunluğunun şirketlerin işletme sermayesine gittiğini düşünüyorum.

'TURİZM BEKLENENİ GETİRMEYECEK'

Önemli bir döviz borcumuz var. Dış kaynağa da ihtiyacımız var. Başkalarının tasarrufunu ithal ediyoruz çünkü büyümek için ihtiyacımız var. Bu senede 30-40 milyar civarında cari açık öngörülüyor. Turizm gelirleri bekleneni getirmeyecek. Değişimlere uyum sağlamaya çalışıyoruz.

'ASGARİ ÜCRETE DESTEK DÜZENLEMESİ DÜŞÜNÜLMELİ'

(Asgari ücrette artış tartışması) Bazı şirketler geçen sene ağustos/eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz.