Oy deposu olan kentlerde yurttaşlar, krizi aşmak için kredi kartına sarıldı

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDKK) bünyesindeki Fintürk’ün il bazındaki verileri, Haziran 2022 sonuna göre, son bir yıl ve üç ayda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanımının hızlandığını, kendini yüksek enflasyondan korumak isteyenlerin de otomobil, konut gibi yatırımlar için kredi kullandığını ortaya koydu.

OTOMOBİL HIZ YAPTI

Haziran 2022 sonuna göre, bireysel kredi kartı hacmi son üç ayda yüzde 21.8, son bir yılda yüzde 70.5 artarak 284.8 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda yıllık bazda en yüksek oranlı artış yüzde 107.1 ile 7.4 milyar liraya ulaşan Konya’da görüldü. Bu ili yüzde 98 artışla 771 milyon liraya ulaşan Şırnak ve yüzde 96.1 artışla 3.1 milyar lirayı aşan Şanlıurfa izledi. Kredi kartı hacmi İstanbul’da yüzde 40.5 artışla 79.3 milyar TL, Ankara’da yüzde 87.3 artışla 27.1 milyar lira ve İzmir’de yüzde 84.3 artışla 18.7 milyar TL oldu. İstanbul bu oranla aynı zamanda kredi kartı hacminin en az arttığı il de oldu.

Yine verilere göre taşıt kredisi hacmi son üç ayda yüzde 62.7, son bir yılda yüzde 62.4 artışla 24.3 milyar lira, konut kredisi hacmi son üç ayda yüzde 11.5, son bir yılda yüzde 25.5 artışla 349.4 milyar lira ve diğer tüketici kredileri (ihtiyaç kredisi gibi) son üç ayda yüzde 13.2, son bir yılda yüzde 29 artışla 501.6 milyar liraya çıktı. Bu kapsamda kredi türüne göre, il bazında son bir yılda en yüksek artış oranı; taşıt kredisinde yüzde 129.7 ile 9.5 milyon liraya çıkan Bayburt, konut kredisinde yüzde 47.8 artışla 799.5 milyon liraya çıkan Batman ve ihtiyaç kredisinde yüzde 36.3 artışla 119.2 milyar liraya çıkan İstanbul’da hesaplandı.

HAKKÂRİ’DE KREDİ AZ

Buna karşın en az artışlar ise taşıt kredisinde yüzde 24.9 ile 17.9 milyon lira, konut kredisinde yüzde 3.2 ile 252.9 milyon lira ve ihtiyaç kredisinde yüzde 9.5 ile 1.1 milyar liraya ulaşan Hakkâri’de görüldü. Öte yandan yine Haziran 2022 sonu itibarıyla takipteki bireysel kredi (batık kredi) tutarı, taşıtta 121.7 milyon lira, konutta 732.8 milyon lira, ihtiyaç kredisinde 20 milyar lira ve kredi kartında 6.8 milyar lira oldu.