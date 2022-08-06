Kömür fiyatları artmışken Tarım Kredi'de kriz: 200 milyon lira kazandırıyordu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:19

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kooperatiflere yıllık ortalama 200 milyon lira gelir getiren kömür satışını hiçbir gerekçe göstermeden yasakladı. Özellikle doğalgaz olmayan köylerde kömür ihtiyacını vadeli bir şekilde Tarım Kredi’den karşılayan çiftçi ortaklar bu kararla birlikte kömür tüccarlarının kucağına itilirken, sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte ortaklar şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Kooperatiflerde yıllık ortalama 300 ile 400 bin ton kömür satışı yapılırken, Hüseyin Aydın’ın "Kömür satmak bizim işimiz mi!" diyerek kömür satışını yasaklaması akıllara ‘Marketçilik Tarım Kredi’nin işi mi?’ sorusunu gündeme getirdi.

Tarımdan Haber adlı internet sitesinde yer alan habere göre, marketçilik Tarım Kredi Kooperatiflerinin işi olmamasına rağmen sözde vatandaşın ucuz gıda temin etmesi için zararına da olsa marketçilikten taviz verilmezken, Anadolu’nun ücra köşelerinde yaşayan çiftçi ortakların kömür ihtiyacını karşılayan ve Tarım Kredi’ye yıllık ortalama 200 milyon lira gelir getiren kömür satışından vazgeçilmesi Hüseyin Aydın’ın yaşadığı çelişkiyi gözler önüne serdi.

KOOPERATİFLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tarım Kredi Kooperatiflerinde yıllardır satışı yapılan ve kooperatiflerin en önemli gelir kalemi olan kömür satışının biranda durdurulması tepkileri de beraberinde getirdi. Hüseyin Aydın’ın ‘kömür satmak bizim işimiz mi’ diyerek Tarım Kredi’ye yıllık ortalama 200 milyon lira gelir getiren kömür satışını kooperatiflerde durdurması dikkat çekti.

ÇİFTÇİLER KÖMÜR İHTİYACINI TARIM KREDİ'DEN KARŞILIYORDU

Kooperatiflerde kömür satışının yasaklanması özellikle doğalgazın olmadığı köylerde çiftçi ortakları şimdiden kara kara düşündürmeye başladı. Çiftçi ortaklar, bugüne kadar kömür ihtiyacını peşin veya vadeli bir şekilde kooperatiflerden karşılıyorlardı. Kooperatiflerin kömür satışında devreden çıkarılması, Tarım Kredi ortağı çiftçileri de tamamen piyasada kömür firmaların kucağına itmiş oldu.

Marketçilik, Tarım Kredi Kooperatiflerinin asli görevi olmamasına rağmen, zarar ettiği halde marketçilik tavizsiz bir şekilde uygulanırken, Hüseyin Aydın’ın kooperatiflerin yıllık ortalama 200 milyon lira gelir elde ettiği kömür satışını, ‘bizim işimiz mi’ diye durdurması Tarım Kredi’de yaşanan çelişkiyi de gözler önüne serdi.